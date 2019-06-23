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مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالإسماعيلية

الأحد، 23 يونيو 2019 03:12 م
مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالإسماعيلية الميكروباص عقب الحادث
الإسماعيلية -صبرى غانم

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لقى 7 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 7 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد تنوعت ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلوها على طريق الإسماعيلية الزقازيق دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الزقازيق، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع كلا من "ندا أسامة على" 20 عاما مقيمة المحسمة و"جمالات محمد عليوة "80 عاما و"محمد جمال محمد" 42 عاما "سعيد محمود عبد القادر "56 عاما مقيمين أبوصوير و"حنان خالد أيمن" 66 عاما مقمية حى السلام و"محمود محمد بهجت" 38 عاما مقيم بقرية نفيشة بالإضافة إلى جثة أخرى.

 

كما أسفر الحادث عن إصابة كلًا من " نجاح زغلول يونس"45 عاما مقيمة مدينة المستقبل مصابة باشتباه كسر فى العمود الفقر ى و"مريم السيد أحمد" 15 عاما مقيمة نفس العنوان مصابة بكسر فى الساق واشتباه ما بعد الارتجاج و"أمانى محمود مصباح "40 عاما مقيمة المحسمة مصابة غيبوبة تامة و" عمر أسامة على" 70 عاما مقيم بالمحسمة الجديدة مصاب باشتباه بكسر فى الساق، و"أميرة سمير على" 33 عاما مقيمة بالمسقبل مصابة باشتباه بكسر فى العمود الفقرى وكسر فى الفخذ الأيمن، و"محمد عطية حسن" 56 عاما، مقيم المحسمة القديمة مصاب باشتباه نزيف فى البطن وجرح كبير فى الرأس بالإضافة إلى مصاب آخر.

 

تم نقل المصابين وجثث المتوفين إلى مستشفى الإسماعيلية العام، تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.


انقلاب ميكروباص

الاسماعيلية

مستشفى الاسماعيلية العام

مصرع واصابة 14 راكب

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