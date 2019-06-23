مصرع عامل " محارة " سقط من الطابق العاشر فى كوم حمادة

البحيرة- ناصر جودة

لقى عامل مصرعة اثر سقوطه أثناء عمله بأحد الأبراج السكنية بمدينة كوم حمادة بالبحيرة ، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، بالحادث وبالفحص تبين مصرع" ر. ا .ن" 25 سنة عامل محارة اثر سقوطة من الطابق العاشر ، اثناء عمله باحدى الوحدات السكنية بمدينة كوم حمادة وتم نقله الى المستشفى العام وتوفي عقب وصوله ، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.