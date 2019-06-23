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مصرع عامل " محارة " سقط من الطابق العاشر فى كوم حمادة

الأحد، 23 يونيو 2019 09:18 م
مصرع عامل " محارة " سقط من الطابق العاشر فى كوم حمادة جثة -ارشيفيه
البحيرة- ناصر جودة

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لقى عامل مصرعة اثر سقوطه أثناء عمله بأحد الأبراج السكنية  بمدينة كوم حمادة بالبحيرة ، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
تلقى اللواء مجدى القمرى ، مدير أمن البحيرة ،  تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، بالحادث وبالفحص تبين  مصرع" ر. ا .ن" 25 سنة  عامل محارة اثر سقوطة من الطابق  العاشر ، اثناء عمله باحدى الوحدات السكنية بمدينة كوم حمادة وتم نقله الى المستشفى العام وتوفي عقب وصوله ، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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مصرع عامل

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