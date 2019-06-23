مصرع سباك تعاطى جرعة هيروين زائدة شرق الإسكندرية

لقى سباك مصرعه، اليوم الأحد، عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الـ"هيروين"، داخل محل بمنطقة الرأس السوداء، يرتدى كامل ملابسه، وعثُر بجواره على سرنجتين بهما آثار دماء، فيما قرر صديقه، أنهما اعتادا تعاطى المواد المخدرة.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بوفاة شاب داخل محل بشارع شركة البصل، بمنطقة الرأس السوداء.

انتقل مأمور وضباط قسم المنتزه ثالث، وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص، وجود جثة شخص يدعى "أ. م. م"، 34 عامًا، سباك، يرتدى كامل ملابسه، مسجاه داخل محل سباكة بالمنطقة المشار إليها، بدائرة القسم.

وبسؤال صديقه، ويدعى "أ. م. ال"، 27 عامًا، عامل، قرر فى التحقيقات إنهما قاما بشراء تذاكر هيروين، وعقب تعاطيها سقط صديقه المذكور مغشيا عليه، وتوفى، فقام بالاتصال بشرطة النجدة.

وبتفتيش المحل المشار إليه، عثر على سرنجتين بهما آثار دماء، وجرى التحفظ عليهما، والقبض على المتهم.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بقسم شرطة المنتزه ثالث بالواقعة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أمر المستشار أشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزه، بتشريح جثة المتوفى، وإرسال السرنجات المتحفظ عليها للمعمل، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم وحجزه على ذمة تحريات المباحث.