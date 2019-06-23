مصرع أمين شرطة انقلبت به دراجة بخارية فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

لقى أمين شرطة مصرعه أثناء قيادته دراجة نارية بالعياط، أثناء عودته من عمله، حيث اصطدم بتوك توك، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة العياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أنه اثناء قايدة رجب هدهود" أمين شرطة بمركز شرطة العياط، لدراجته البخارية، اصطدم بتوك توك، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.