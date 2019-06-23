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مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

الأحد، 23 يونيو 2019 07:00 ص
مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة فاتورة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك لدى بعض المشتركين خلال شهر مايو و يونيو نتيجة لارتفاع درجات الحرارة واعتماد معظم المواطنين على مكيفات الهواء.
 
و أضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التى تم الإعلان عنها لم يتم تطبيقها حتى الآن، موكدا أن شركات توزيع الكهرباء مازالت تطبق الأسعار القديمة على استهلاك مايو ويونيو.
 
و أوضح المصدر، أن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء سيتم تطبيقها بدءا من استهلاك شهر يوليو، و الذى تصدر فاتورة الاستهلاك الخاصة به فى أغسطس، موضحا أنه لابد من اتباع نظم ترشيد الاستهلاك حتى لا يفاجئ المواطنين بارتفاع شديد بفاتورة الاستهلاك.
 
 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

فواتير الكهرباء

الاسعار الجديدة لشراءح الكهرباء

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