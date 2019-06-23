مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن ارتفاع قيمة فواتير الاستهلاك لدى بعض المشتركين خلال شهر مايو و يونيو نتيجة لارتفاع درجات الحرارة واعتماد معظم المواطنين على مكيفات الهواء.
و أضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ، أن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء التى تم الإعلان عنها لم يتم تطبيقها حتى الآن، موكدا أن شركات توزيع الكهرباء مازالت تطبق الأسعار القديمة على استهلاك مايو ويونيو.
و أوضح المصدر، أن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء سيتم تطبيقها بدءا من استهلاك شهر يوليو، و الذى تصدر فاتورة الاستهلاك الخاصة به فى أغسطس، موضحا أنه لابد من اتباع نظم ترشيد الاستهلاك حتى لا يفاجئ المواطنين بارتفاع شديد بفاتورة الاستهلاك.
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