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مسئولو الإسكان يتفقدون الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة‬

الأحد، 23 يونيو 2019 07:01 م
مسئولو الإسكان يتفقدون الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة‬ مدينة العلمين الجديدة
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫ تفقد عدد من المسئولين بوزارة الاسكان، الأبراج الشاطئية الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة. ‬
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‫وأكد مسئولو الوزارة، أنه جارى تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ26، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، وأوضحوا  أنه تم البدء فى تنفيذ أعمال الجسات وأبحاث التربة تمهيداً لبدء تنفيذ الأساسات العميقة والسطحية لـ10 أبراج جديدة.‬
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‫وشدد مسئولو الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، ووضع جداول للوقوف على معدلات التنفيذ اليومية والأسبوعية، قائلا: "نحن ملتزمون أمام الرئيس بمواعيد محددة للتنفيذ".‬
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‫ووجهوا بصرف المستحقات المالية للمقاولين، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تقييم أداء شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات المختلفة المسندة إليها من الوزارة.‬
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‫كما تفقدوا المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال.‬
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‫وتفقدوا، منطقة الداون تاون، والتى يجرى بها الانتهاء من تشطيب نحو 15 عمارة من إجمالى 40 عمارة يتم تنفيذها، تضم 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300متر مسطح لوحدات Tawin House بالروف، وجارٍ الإعداد لطرح بيع عدد من الوحدات بالمرحلة الأولى.‬
 

وزاره الاسكان

مدينه العلمين الجديده

ابراج العلمين

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