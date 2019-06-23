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للشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

مدير شركة جوجل: تحسين مناخ الاستثمار فى مصر يدفعنا لإعادة افتتاح مكتبنا بالقاهرة قريبا

الأحد، 23 يونيو 2019 12:53 م
مدير شركة جوجل: تحسين مناخ الاستثمار فى مصر يدفعنا لإعادة افتتاح مكتبنا بالقاهرة قريبا جوجل-ارشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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التقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى،  لينو كاتاروزي، المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارتن روزيك، مدير السياسات العامة للشرق الأوسط بشركة جوجل، وسليم ايدى، مدير السياسات والعلاقات العامة والحكومية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا بالشركة.
 
وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين الوزارة وشركة جوجل العالمية، واستثماراتها المستقبلية في مصر وأفريقيا خاصة فى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم. 
 
وأكدت الوزارة أن القيادة السياسية في مصر تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشرى ودعم الابتكار، لأن الأمل والمستقبل في الشباب وهو الذي سيساهم في زيادة النمو، ولذلك تعمل الوزارة على تنفيذ هذه التكليفات بالاستثمار في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وفي إطار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال، مشيرة إلى إنشاء وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث تم دعم نحو 33 شركة ناشئة فى المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة فكرتك شركتك، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وأشاد لينو كاتاروزى، بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، بعد الإجراءات التشريعية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدفع شركة جوجل العالمية لإعادة افتتاح مكتبها فى القاهرة قريبا، وضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على دعم رواد الأعمال والابتكار.
 
وذكر أن الشركة تعمل على إنشاء "جوجل كامبس Google Campus" في القاهرة، والذي يوفر دورات تدريبية وحاضنات للشركات الناشئة، حيث تدير شركة جوجل العالمية مقرات مشابهة في عواصم أخرى في عدد من الدول ومنها لندن ومدريد وبرلين.
 
وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، المدير التنفيذي لشركة جوجل العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث تم التعرف علي الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، والفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية.
 

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مناخ الاستثمار

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