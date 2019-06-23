سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 08:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأحد، 23 يونيو 2019 08:14 ص
مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء عصام شادى، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الأحد، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.
 
ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
 
وأشرف مدير المرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
 
 

مدير المرور يتفقد الطرق

الطرق الرابطة بالمحافظات

حملات مرورية

الطرق السريعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على عقوبة مخالفة الانتظار الخاطئ و السير عكس الاتجاه بقانون المرور

الأحد، 23 يونيو 2019 03:30 ص

المرور يضبط 3956 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

السبت، 22 يونيو 2019 12:49 م

المرور يضبط 5463 مخالفة متنوعة أثناء القيادة على الطرق السريعة

السبت، 22 يونيو 2019 12:48 م

المرور تناشد السائقين الالتزام بالتحويلات المرورية بشارع جامعة الدول

السبت، 22 يونيو 2019 08:58 ص

رادار المرور يضبط 1662 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق العامة

السبت، 22 يونيو 2019 08:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

5 فواكه تحتوي على مغذيات تمنع تساقط الشعر منهم البابايا

5 فواكه تحتوي على مغذيات تمنع تساقط الشعر منهم البابايا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

إنفانتينو: عشت ليلة استثنائية في مصر الساحرة بافتتاح أمم أفريقيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

إيجالو يقود نيجيريا لفوز صعب على بوروندي بأمم أفريقيا 2019

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

تنمية المشروعات: طرح 256مصنعا جديدا بالعاشر من رمضان بمساحة 720مترا للوحدة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

اليوم السابع: مصر أذهلت العالم فى 20 دقيقة

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

الدجال تى بى جوشوا يدعى النبوة وشفاء الأمراض وطرد الأرواح.. وكبير قساوسة نيجيريا يصفه بـ"ابن الشيطان".. المشعوذ النيجيرى يزور فلسطين وسط ترحيب إسرائيلى وغضب فلسطينى.. وأهالى الناصرة: "لا أهلا ولا سهلا بالكذاب"

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

رويترز نقلا عن المتحدث باسم حكومة إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية بهدفين وتتصدر مجموعة مصر في أمم افريقيا

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة