مدير أمن الشرقية يتفقد مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان

أجرى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، يرافقه قيادات جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، زيارة تفقدية لمركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، التابع لوزارة الداخلية، وذلك للوقوف على أعمال التشطيبات النهائية ومتابعة حسن سير العمل بالمركز، تمهيدا لافتتاح المركز وتقديم الخدمة لمستحقيها.

ويقع المركز بمنطقة الخدمات بين الحى الخامس والسادس أمام مدرسة السلطان عويس.

شارك فى الجولة اللواء إيهاب، لمعى نائب مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب واللواء عاطف شعبان، نائب مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجهاز ومهندس محمد حلاوة مدير عام الاشغالات،فيما تابع جهاز العاشر اعمال التهيئة والنظافة الخارجية والزراعة تمهيدا لافتتاح المركز.