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محافظ دمياط تأمر بعد السماح للجمعيات باقامة قوافل طبية دون الحصول على الموافقات

الأحد، 23 يونيو 2019 12:26 م
محافظ دمياط تأمر بعد السماح للجمعيات باقامة قوافل طبية دون الحصول على الموافقات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط فريق المحافظات

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أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمرا اداريا رقم 4 لسنة 2019، بعدم السماح باقامة أى قوافل طبية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، إلا بعد التأكد التام من إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية حيالها، والتنسيق المسبق مع مديرية الصحة، والتأكد من الحصول على الموافقات اللازمة، لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واحالة المتسبب ورئيس الوحدة الواقع بنطاقها المخالفة للتحقيق .
 
جاء هذا القرار، بعد ما ورد إلى محافظة دمياط، من قيام الجمعيات الأهلية بتنفيذ عدد من القوافل الطبية بنطاق المراكز والمدن دون التنسيق مع المحافظة او مديرية الشئون الصحية، والحصول على موافقة مسبقة، وما ورد من مديرية الصحة من وجود مخالفات ببعض القوافل الطبية التى تم تنفيذها. 
 
يذكر أن، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أحالت أمس واقعة قيام طبيب وصيدلانية بتوقيع الكشف الطبي على المرضى فى القافلة الطبية التى نظمتها لجنة الزكاة بالسنانية. 
 
 

محافظه دمياط

منال عوض

قافله طبيه

مديريه الصحه

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