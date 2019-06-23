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محافظ بنى سويف: رفع 310 أطنان قمامة وتحرير 41 محضر إشغالات بالفشن

الأحد، 23 يونيو 2019 03:28 م
محافظ بنى سويف: رفع 310 أطنان قمامة وتحرير 41 محضر إشغالات بالفشن جانب من الحملة
بنى سويف أيمن لطفى

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واصل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف متابعته اليومبة للمجهودات والأنشطة المنفذة بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية فى القطاعات الحيوية ،وكشف تقرير عرضه أحمد دسوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب المحافظة اليوم الأحد عن رفع  125 طن قمامة من نقاط التجميع إلى المحطة الوسيطة ثم نقلها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا.

ورفع 100 طن أتربة وتراكمات من شوارع السلطان حسين والتأمينات ومعاوية، ورفع 11 طن قمامة من قرية الفنت وتنظيف مدخل القرية على الطريق الزراعى، ورفع 13 طن قمامة من قرية اقفهص و7 طن قمامة من دلهانس و12طن قمامة من أبسوج ، ورفع 7 طن قمامة و25 طن تراكمات ومخلفات مبانى من على جانبى الترعة المارة بالكتلة السكنية بقرية شنرا، ورفع 9 طن قمامة من قرية تلت.

وتضمن التقرير أيضا تحرير 41 محضر إشغالات طريق وتعديات على الأرصفة بمدينة الفشن وقرى أبسوج ،اقفهص، والفت، بالاضافة إلى المرور على الوحدة الصحية باقفهص وإعداد مذكرة بما رصدته اللجنة من ملاحظات ومخالفات، فضلاً عن متابعة إنشاء الوحدة الصحية بعزبة خليل نصرت حيث تجرى حالياً أعمال إنشاء سور الوحدة. 

وفى مجال صيانة وتطوير المرافق الحيوية فقد تم متابعة: سير العمل برصف طريق الشقر الفشن ، والأعمال الجارية بمدخل قرية الفنت الغربية من تمهيد، وأعمال إعادة رصف طريق أبسوج من عزبة يعقوب حتى مدخل الوحدة المحلية ، بجانب متابعة عملية إصلاح عطل بخط المياه الرئيسى بقرية دلهانس، ومتابعة عملية إحلال وتجديد خط المياه بصفط الخرسا، وأعمال المرحلة الأخيرة من الصرف الصحى بقرية اقفهص.

وفى مجال الإنارة، تم تركيب 15 كشاف وصيانة 10 أعمدة بمدينة الفشن ، وتركيب وإنارة 15 كشاف على الطريق الزراعى بنطاق قرية الفنت، وتركيب وشد أسلاك بطريق صالح باشا بسفا، وصيانة 20 عامود كهرباء بطريق دلهانس الجمهود الغربى وصيانة 6 كشافات بقرية أبسوج وصيانة 20عامود إنارة بقرية تلت.

 

 


محافظ بنى سويف

الوحده المحليه لمركز ومدينه الفشن

رفع القمامه والمخلفات

تحرير محاضر اشغالات

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