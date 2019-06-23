محافظ بنى سويف: الموافقة على 333 طلب تقنين أراضى وتحرير 86 عقدا ابتدائيا

بنى سويف أيمن لطفى

كشف المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف عن الموافقة على 333 طلب تقنين لأراضى الدولة، وتحرير 86 عقدا ابتدائيا، للمواطنين، بواقع 77 عقد لأراضى "مبانى" على مساحة 11 ألف و291 مترا، و9 عقود زراعة على مساحة 36 ألفا و687 فدانا حتى الآن.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للبت فى طلبات تقنين الأراضى بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، بحضور المستشار محمد صلاح مطر مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة - مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحى مسؤول المنظومة، وكذلك مسؤولى الزراعة والمساحة والرى والأملاك وحماية الأراضى ورؤساء الوحدات المحلية، وأعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة.

وأكد عبدالجابر خلال اللقاء على فحص اللجنة لـ7119 طلبا بواقع: 1457 "زراعة "و5662 "مباني"، وجارى المعاينة بشكل منتظم وحسب برنامج محدد، لافتا أن تقنين أراضى الدولة من الملفات التى توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومى لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل فى هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.