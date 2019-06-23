محافظ الوادى الجديد: إنشاء مشتل إقليمي للنباتات البيئية بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

إلتقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، بوفد جهاز شئون البيئة، الذي يزور المحافظة، لإطلاق المبادرة القومية للتشجير لمكافحة التصحر.

وأكد الزملوط، أنه تم خلال اللقاء، الإتفاق على إقامة مشتل إقليمي للنباتات البيئية لخدمة المحافظة و محافظات الصعيد، وذلك علي مساحة 5 فدان بكل من مدينة الخارجة والداخلة.

كما تم الاتفاق، على إيفاد لجنة من الوزارة، لرفع كفاءة مصنع المخلفات، وكذلك تطوير ورفع كفاءة حديقة المطار.

و أكد الوفد، أنه من المقرر البدء فى تشجير مدخل المحافظة بداية من جامعة الوادي الجديد، وصولا بمعبد هيبس، وذلك ضمن خطة مكافحة التصحر وزحف الرمال.

وفي سياق متصل، استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، وفد وزارة الصناعة والتجارة، الذي يزور المحافظة لبحث تطوير المشروعات الصناعية ، وعلى رأسها صناعة التمور، وإقامة صناعات مميزة تحمل اسم المحافظة .