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محافظ الوادى الجديد: إنشاء مشتل إقليمي للنباتات البيئية بالمحافظة

الأحد، 23 يونيو 2019 04:15 م
محافظ الوادى الجديد: إنشاء مشتل إقليمي للنباتات البيئية بالمحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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إلتقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، بوفد جهاز شئون البيئة، الذي يزور المحافظة، لإطلاق المبادرة القومية للتشجير لمكافحة التصحر.
 
وأكد الزملوط، أنه تم خلال اللقاء، الإتفاق على إقامة مشتل إقليمي للنباتات البيئية لخدمة المحافظة و محافظات الصعيد، وذلك علي مساحة 5 فدان بكل من مدينة الخارجة والداخلة.
 
كما تم الاتفاق، على إيفاد لجنة من الوزارة، لرفع كفاءة مصنع المخلفات، وكذلك تطوير ورفع كفاءة حديقة المطار.
 
و أكد الوفد، أنه من المقرر البدء فى تشجير مدخل المحافظة بداية من جامعة الوادي الجديد، وصولا بمعبد هيبس، وذلك ضمن خطة مكافحة التصحر وزحف الرمال.
 
وفي سياق متصل، استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، وفد وزارة الصناعة والتجارة، الذي يزور المحافظة لبحث تطوير المشروعات الصناعية ، وعلى رأسها صناعة التمور، وإقامة صناعات مميزة تحمل اسم المحافظة .

وأوضح الزملوط، أن الوفد سيقوم بزيارة مجمع التمور بالخارجة، الجاري تطويره بمنحة إمارتية، وذلك لتركيب المعدات والآلات الحديثة، تمهيداََ لإفتتاحه خلال الفترة القادمة.

 
 

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مبادرة مكافحة التصحر

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