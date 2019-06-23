محافظ القليوبية يعتمد تنسيق الدبلومات الفنية.. يتراوح من 140 حتى 176 درجة

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوى الفنى "الصناعى والزراعى والتجارى" للعام الدراسى 2019/2020، حيث تضمن قرار المحافظ، أن يكون الحد الادنى للقبول بالثانوى الصناعى نظام 3 سنوات 165 درجة للبنين، و176 درجة للبنات.

وتضمن قرار المحافظ، أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول للثانوى الزراعى نظام 3 سنوات، 140 درجة للبنين، و155 درجة للبنات، ونظام الـ 5 سنوات 160 درجة للبنين، و160 درجة للبنات، وبالنسبة للثانوى التجارى نظام الـ 3 سنوات 160 درجة للبنين و140 درجة للبنات.

وكان قد اعتمد محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 228 درجة.

الجدير بالذكر، أنه كان قد تم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2019 للعام الدراسى 2018/2019، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 89812 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 75082 طالب وطالبة بنسبة 85،2 %، كما بلغت نسبة امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 90،2%، والاعدادية المهنية بنسبة 75،8 %، وكانت نتيجة الاعدادية للمكفوفين 100%.