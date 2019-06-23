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محافظ الإسماعيلية يشكل غرفة عمليات لمتابعة المجموعة السادسة فى بطولة الأمم الإفريقية

الأحد، 23 يونيو 2019 11:19 ص
محافظ الإسماعيلية يشكل غرفة عمليات لمتابعة المجموعة السادسة فى بطولة الأمم الإفريقية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، قرارا برقم 360 لسنة 2019 بتشكيل غرفة عمليات، وذلك اعتباراً من غدا الأثنين الساعة التاسعة صباحا بقاعة الإجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة طوال مدة إقامة البطولة حتى مغادرة الفرق وجمهور الفرق المشاركة من مدينة الإسماعيلية، ومتابعة كل الأمور التى تتعلق بالبطولة فيما يخص المجموعة السادسة مجموعة الإسماعيلية، ويستمر عملها خلال 24 ساعة متواصلة لتلقى أى بلاغات فى هذا الشأن وتلافيها على وجه السرعة .

وتشكل غرفة العمليات برئاسة المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كلا من، المستشار العسكرى للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ ونائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ونائب مركز ومدينة فايد ونواب الأحياء الثلاثة، ومندوب مديرية الصحة ومندوب مديرية أمن الإسماعيلية، ومندوب مرفق الإسعاف ومندوب إدارة المرور ومندوب إدارة الحماية المدنية ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، ورئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومدير إدارة الأشغال بالإسماعيلية هيئة قناة السويس، ومندوب شركة كهرباء القناة بالإسماعيلية والمستشار الإعلامى للمحافظة، ومدير عام الحسابات بالمحافظة ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ومدير إدارة الإعلام بالمحافظة ومدير إدارة العلاقات العامة بالمحافظة ومدير إدارة السياحة بالمحافظة ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة وعضو قانونى بالإدارة القانونية بالمحافظة

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التى تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"،على ملعب إستاد الإسماعيلية الرياضي.

ونظمت مصربطولة أمم أفريقيا 5 مرات،حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام،كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب،ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب،كذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

 


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