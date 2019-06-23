محافظ الإسكندرية: اختيار 10 مناطق لرفع كفاءتها بعد نجاح تطوير محيط الاستاد

قدم مجلس جامعة الإسكندرية خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة، الشكر للدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، خلال مشاركته فى أعمال المجلس، على المظهر الحضارى المشرف الذى ظهرت به المحافظة خلال استضافة جماهير ومباريات المجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

حيث أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أثناء حضوره مجلس الجامعة البوم، أنه ما تم الانتهاء منه من أعمال التطوير بالمحافظة هى نموذج لما سيتم تطبيقه بباقى المناطق لإعادة الإسكندرية لسابق عهدها، مشيراً إلى أنه تـم اختيـار 10 مناطق منها محطة الرمل و9 مناطق سكنية سيتم اختيارها من أحياء الإسكندرية بمستوياتها المختلفة لرفع كفاءتها وإعادة المظهر الحضارى والرونق المعهود لها.