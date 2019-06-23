سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 03:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يتابع أعمال الدهانات والتجميل بمبنى المحافظة

الأحد، 23 يونيو 2019 03:01 م
محافظ أسوان يتابع أعمال الدهانات والتجميل بمبنى المحافظة مبنى محافظه اسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، على أن الأعمال الجارية لطلاء وتجميل واجهات مبنى المحافظة، لإعطاء المثل والقدوة والنموذج لباقى العقارات والمبانى داخل مدينة أسوان، وباقى المدن سواء كانت مبانى حكومية أو تابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى والأفراد، حيث روعى النسق الحضارى فى الألوان، طبقاً لما تم إقراره فى السابق من جهاز التنسيق الحضارى، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوحيد طلاء واجهات المنازل فى المحافظات.
 
جاء ذلك، أثناء تفقد المحافظ لأعمال دهانات واجهة مبنى المحافظة، والذى وجه الشركة المنفذة بضرورة مراعاة الألوان المتفق عليها، مع الإلتزام بإزالة أى تشوهات بصرية أو عشوائية من أسلاك أو مواسير أو أطباق الدش، لإبراز الشكل الجمالى لهذا المبنى المميز فى طرازه المعمارى، مشدداً على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن بالانتهاء من حصر جميع المبانى والعمارات السكنيةن والتى تكون واجهتها بالطوب الأحمر وتحتاج إلى دهانها بلون موحد.
 
وأضاف محافظ أسوان، بضرروة إلتزام أصحاب العقارات والمقيمين فيها بتنفيذ أعمال الدهانات طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، وخاصة أنه سيتم تحرير محاضر لأصحاب العقارات والشاغلين لها فى حالة عدم الإلتزام بدهان الواجهات، بحيث يتم إعطاء مهلة أخيرة قبل وقف توصيل المرافق العامة ، بالإضافة إلى وقف إصدار أى تراخيص أو تصاريح للمخالفين عن ذلك.
 
وأشار إلى أنه سيتوازى ذلك مع إلتزام المبانى الحكومية بتنفيذ هذه التكلفات التى سيتم متابعتها أولاً بأول، علاوة على التنسيق مع أصحاب العقارات للإلتزام باللون الموحد، وأيضاً التواصل مع المجتمع المدنى للتوعية بأهمية ذلك، لإعادة الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات وخاصة داخل المدن السياحية للمحافظة.
 

محافظ اسوان

ديوان محافظه اسوان

طلاء واجهة المنازل

اسوان

طلاء المنازل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

جهاز الكهرباء: ندرس إمكانية إعادة النظر فى التعريفة لمحافظات بالوجه القبلى

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة