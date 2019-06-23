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مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية موسعة بعنوان "الإرادة والتحدى"

الأحد، 23 يونيو 2019 02:06 م
مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية موسعة بعنوان "الإرادة والتحدى" مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق حملة توعوية خلال الأسبوع الجارى بعنوان: "الإرادة والتحدى"، ضمن الحملات التوعوية التى ينفذها المجمع فى إطار التوعية الشاملة والتواصل المستمر مع الناس فى مختلف أماكن تواجدهم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير محمد عيّاد، إن الحملة تُنفذ بشكل إلكترونى من خلال صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجمع، كما تُنفذ بالاتصال المباشر مع الناس وخاصة فئة الشباب من خلال تواجد وعاظ وواعظات الأزهر فى مراكز الشباب والنوادى والمصالح الحكومية والمساجد وغير ذلك من أماكن تواجدهم.

أضاف "عيّاد" أن الحملة تستمر لمدة أسبوع وتستهدف توعية المواطنين بالتحلى بالإرادة القوية والتحدى المستمر فى تحقيق الأهداف والطموحات التى يسعى الفرد للوصول إليها، كما تستهدف دعمهم بروح التحدى فى مواجهة المشكلات المتجددة فى المجتمع، والإصرار على تجاوزها وإثبات قدرة النفس على تخطى الصعاب والوصول إلى تحقيق الذات، وإثبات أن الإنسان قادر على إنجاح نفسه وإنجاح غيره، وأنه لا مجال للمستحيل بين المصريين الذين سطروا تاريخًا حافلًا من البطولات فى مختلف المجالات وعلى مرّ الأزمنة.

أوضح الأمين العام أن الحملة تستدعى نماذج من حياة النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين وما سجلوه من مواقف قوية فى الإرادة والتحدى، مشيرًا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته ضربوا أروع الأمثلة الحية فى قوة الإرادة والعزيمة فى مواجهة الصعاب وتبليغ دعوة الله فى شتى بقاع الأرض، بالإضافة إلى سير الصالحين والعظماء والنابغين من ذوى الهمم العالية فى العصر الحالى والعصور السابقة.


الازهر الشريف

مشيخة الازهر

مجمع البحوث الاسلامية

حملة توعوية

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