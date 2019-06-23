سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 11:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الوزراء الكويتى يدعو المجتمع الدولى لوقف مظاهر التصعيد بالمنطقة

الأحد، 23 يونيو 2019 09:29 م
مجلس الوزراء الكويتى يدعو المجتمع الدولى لوقف مظاهر التصعيد بالمنطقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مجلس الوزراء الكويتى ضرورة تحكيم العقل لإزالة أسباب التوتر فى المنطقة، موضحا أن الكويت تدعو المجتمع الدولى إلى وقف مظاهر التصعيد فى المنطقة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحث خلاله أبعاد التطورات الجديدة المتلاحقة التي تعيشها المنطقة، وما تشهده من توتر وتداعيات خطيرة.
وأشار المجلس - في بيانه - إلى أن الكويت تدعو كافة الأطراف المعنية إلى تحكيم العقل والحوار الإيجابي البناء، من أجل إزالة أسباب التوتر وتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من المعاناة.
ودعا المجتمع الدولي إلى إبعاد شبح الحروب المدمرة التي لن تؤدي إلا إلى الخراب والقتل والدمار، وتكثيف الجهود لوقف مظاهر التصعيد والتوتر في المنطقة، وتفادي كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها.


الكويت

مجلس الوزراء الكويتى

جابر المبارك الحمد الصباح

التوتر فى الشرق الأوسط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة