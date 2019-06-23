"مترو" تتلقى عرض شراء حجمه 6.6 مليار دولار يقلل من قيمتها

رويترز

قالت مترو إن عرضا تلقته من مستثمرين بارزين لشراء سلسلة متاجر التجزئة الألمانية يقدرها بأقل من قيمتها الحقيقية وأوصت المساهمين اليوم الأحد بعدم أخذ أى قرار لحين صدور تعليق آخر من إدارة الشركة.

ويوم الجمعة، تقدمت إي.بى جلوبال كوميرس، وهى وحدة استحواذ مملوكة لمستثمرين من التشيك وسلوفاكيا، بعرض الشراء الذى قدر قيمة الشركة بنحو 5.8 مليار يورو (6.6 مليار دولار).

وأشارت شركة التجزئة إلى أن السعر المعروض يزيد 3% فقط فوق سعر إغلاق يوم الجمعة، قائلة إن العرض "أقل كثيرا من قيمة الشركة ولا يتناسب مع خطتها لخلق القيمة".

وقالت مترو إن الإدارة تواصل تطوير الشركة وإنها ستعلق مرة أخرى حين تحصل على وثائق العرض كاملة ودعت المساهمين لعدم التحرك حتى ذلك الحين.

كانت إي.بى جلوبال كوميرس، التى تملك بالفعل 11% فى مترو، قالت يوم الجمعة إن عرضها البالغ 16 يورو للسهم العادى و13.80 يورو للسهم الممتاز يزيد 34.5% عنه عندما أجرت استثمارها الأولى فى أغسطس.

وقالت الشركة، المملوكة للمستثمر التشيكى دانييل كريتنسكى وشريكه السلوفاكى باتريك تكاتش، إن العرض ينطوى على "قيمة مقنعة وفرصه فريدة" للمساهمين فى ظل الصعوبات التى تمر بها السوق والتحديات التى تواجه مترو.

وأبدى بعض المساهمين دعمهم بالفعل للعرض، فقد وافقت شركة هانييل للاستثمار على بيع حصتها البالغة 15.2%، حسبما ذكرت إي.بى جلوبال كوميرس يوم الجمعة. وأضافت الشركة أنها ستمارس خيار شراء على حصة تبلغ 5.4 % لدى شركة شقيقة.