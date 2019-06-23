سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 04:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"مترو" تتلقى عرض شراء حجمه 6.6 مليار دولار يقلل من قيمتها

الأحد، 23 يونيو 2019 02:46 م
"مترو" تتلقى عرض شراء حجمه 6.6 مليار دولار يقلل من قيمتها شركة مترو-ارشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت مترو إن عرضا تلقته من مستثمرين بارزين لشراء سلسلة متاجر التجزئة الألمانية يقدرها بأقل من قيمتها الحقيقية وأوصت المساهمين اليوم الأحد بعدم أخذ أى قرار لحين صدور تعليق آخر من إدارة الشركة.

ويوم الجمعة، تقدمت إي.بى جلوبال كوميرس، وهى وحدة استحواذ مملوكة لمستثمرين من التشيك وسلوفاكيا، بعرض الشراء الذى قدر قيمة الشركة بنحو 5.8 مليار يورو (6.6 مليار دولار).

وأشارت شركة التجزئة إلى أن السعر المعروض يزيد 3% فقط فوق سعر إغلاق يوم الجمعة، قائلة إن العرض "أقل كثيرا من قيمة الشركة ولا يتناسب مع خطتها لخلق القيمة".

وقالت مترو إن الإدارة تواصل تطوير الشركة وإنها ستعلق مرة أخرى حين تحصل على وثائق العرض كاملة ودعت المساهمين لعدم التحرك حتى ذلك الحين.

كانت إي.بى جلوبال كوميرس، التى تملك بالفعل 11% فى مترو، قالت يوم الجمعة إن عرضها البالغ 16 يورو للسهم العادى و13.80 يورو للسهم الممتاز يزيد 34.5% عنه عندما أجرت استثمارها الأولى فى أغسطس.

وقالت الشركة، المملوكة للمستثمر التشيكى دانييل كريتنسكى وشريكه السلوفاكى باتريك تكاتش، إن العرض ينطوى على "قيمة مقنعة وفرصه فريدة" للمساهمين فى ظل الصعوبات التى تمر بها السوق والتحديات التى تواجه مترو.

وأبدى بعض المساهمين دعمهم بالفعل للعرض، فقد وافقت شركة هانييل للاستثمار على بيع حصتها البالغة 15.2%، حسبما ذكرت إي.بى جلوبال كوميرس يوم الجمعة. وأضافت الشركة أنها ستمارس خيار شراء على حصة تبلغ 5.4 % لدى شركة شقيقة.


متاجر التجزئة الألمانية

مترو

استثمارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

إثيوبيا تعلن اعتقال منفذى الهجوم على رئيس الأركان فى محاولة الإنقلاب الفاشلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة