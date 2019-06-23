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"مباحث الغربية" تعيد فتاة لأسرتها بعد هروبها إلى الغردقة

الأحد، 23 يونيو 2019 01:13 م
"مباحث الغربية" تعيد فتاة لأسرتها بعد هروبها إلى الغردقة اللواء طارق حسونه مدير امن الغربية
الغربية - عادل ضرة

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تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من إعادة فتاة مقيمه بإحدى قرى مركز زفتى لأسرتها، بعد هروبها من منزلها إلى مدينة الغردقة.

 

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى، بتحرير أسرة فتاة تدعى "سارة. ص" 28 سنة مقيمة بإحدى قرى المركز، بلاغا بتغيبها فى ظروف غامضة، وبتشكيل فريق بحث وبتكثيف التحريات، تببن أنها تركت منزلها بإرادتها وتوجهت إلى مدينة الغردقة، وتم إعداد مأمورية من ضباط المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، أسفرت عن ضبطها وإعادتها لأسرتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربيه

مباحث الغربيه

زفتى

اختفاء فتاه

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