مباحث أولاد صقر بالشرقية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة تاجر بالطريق

الشرقية- فتحية الديب

يكثف ضباط مباحث أولاد صقر بالشرقية، جهودهم لكشف غموض مقتل تاجر والعثور على جثته بالطريق العام ناحية قرية حمادة، دائرة المركز.

تم إخطار نيابة أولاد صقر، برئاسة أحمد نعيم، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، وقررت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار.

تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة"رجب ع أ م ه" 36 سنة تاجر مقيم دائرة مركز أولاد صقر، حيث عثر عليه مقتولا بالطريق العام ناحية قرية حمادة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2041 إداري مركز شرطة أولاد صقر.

انتقل ضباط مباحث المركز، وتبين وجود إصابات بالجثة، وأن القتل ليس بدافع السرقة، حيث عثر علي جميع متعلقات المجنى عليه معه، وتم نقل الجثة بمعرفة النيابة العامة لمشرحة مستشفي الأحرار للتشريح، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.