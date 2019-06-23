لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

حددت النقابة العامة للمحامين، عددا من الأوراق المطلوبة من خريجى كليات الحقوق للقيد بجداول النقابة وشروط القبول، حيث يتم قيدهم بالجدول العام.
وجاءت الأوراق المطلوبة كالاتى :
- طلب التحاق من النقابة العامة أو النقابة الفرعية
- شهادة ميلاد كمبيوتر
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لنقابة المحامين
-شهادة حسن سير و سلوك مرفقة بطلب الالتحاق
-شهادة التخرج
-شهادة المعاملة العسكرية
-شهادة خبرة من مكتب المحامى المتدرب لديه المتقدم
-6 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى
-نموذج 111 كشف طبى
-شهادة تحركات من ادارة الجوازات
-دفع الرسوم المحددة بالنقابة
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