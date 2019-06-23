سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 12:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين

الأحد، 23 يونيو 2019 11:30 ص
لخريجى كليات الحقوق.. تعرف على الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين نقابة المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت النقابة العامة للمحامين، عددا من الأوراق المطلوبة من خريجى كليات الحقوق للقيد بجداول النقابة وشروط القبول، حيث يتم قيدهم بالجدول العام.
 
 
وجاءت الأوراق المطلوبة كالاتى :
 
- طلب التحاق من النقابة العامة أو النقابة الفرعية
 
- شهادة ميلاد كمبيوتر
 
- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لنقابة المحامين
 
-شهادة حسن سير و سلوك مرفقة بطلب الالتحاق
 
-شهادة التخرج
 
-شهادة المعاملة العسكرية
 
-شهادة خبرة من مكتب المحامى المتدرب لديه المتقدم
 
-6 صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى
 
-نموذج 111 كشف طبى
 
-شهادة تحركات من ادارة الجوازات
 
-دفع الرسوم المحددة بالنقابة
 
 

نقابة المحامين

كليات الحقوق

المحامين

الجوازات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جدل حول تعديل قانون نقابة المحامين.. "تشريعية النواب" تتجه لحسمه.. ونواب: لا نشرع لشخص بعينه ولا مجال لشخصنة القاعدة القانونية.. ونقيب المحامين: التعديلات المطروحة تحمينا من المتوغلين على المهنة

الخميس، 20 يونيو 2019 10:00 م

محامى ضحية ابن نائبة أبو تيج يتقدم بمذكرة لمجلس النواب لرفع الحصانة عنها.. قدم للنيابة "فلاشة" وcd يثبتان دهس ابنها المجنى عليه بسيارة معاقين.. ومصدر بالنيابة العامة: أمرنا بضبط وإحضار المتهم

الخميس، 20 يونيو 2019 01:05 م

محامى ضحية نجل نائبة أبو تيج يتقدم بمذكرة للنيابة لرفع الحصانة عن سهير الحادى

الخميس، 20 يونيو 2019 12:43 م

خريجة تعليم مفتوح تطالب بقيدها بجداول المحامين

الأربعاء، 19 يونيو 2019 10:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

امم افريقيا 2019.. أوغندا تشعل مجموعة مصر بعد الفوز على الكونغو.. ديسابر يقود "الرافعات" لتحقيق الفوز الأول فى الكان بعد 41 عاماً وخطف الصدارة من المنتخب.. ومواجهة الأربعاء النارية تحسم مصير الفهود من التأهل

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

قطر ضد الارجنتين.. سيناريوهات تأهل التانجو لربع نهائي كوبا امريكا

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

أفريقيا أرض الأساطير.. ضيوف موهبة كروية أجبرتنا على تشجيع السنغال

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019 اليوم الأحد

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة