لجنة الانتخابات الموريتانية تدعو المرشحين لضبط النفس وانتظار النتائج

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دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، مرشحى الرئاسة إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار النتائج الرسمية التى ستعلنها، وجاء بيان اللجنة بعد إعلان الفريق أول محمد ولد الغزوانى، فوزه فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الموريتانية.

وقالت اللجنة - فى بيان لها اليوم الأحد - "إنها لا تزال تواصل فرز النتائج التى تردها تباعا من ممثليها، وتسهر الفرق على جمعها لتقديم نتائج مؤقتة فى الآجال القانونية وإحالتها إلى المجلس الدستورى".

على صعيد آخر، رفضت المعارضة النتائج الأولية للانتخابات، وقال بيرام ولد اعبيدى مرشح التيار البعثى، إن ما حدث زورا وبهتانا، ومن المتوقع أن يجتمع مرشحو المعارضة الأربعة فى وقت لا حق لتقييم الموقف.

يشار إلى أن عمليات الاقتراع الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 6 مرشحين بدأت أمس السبت، وكانت نسبة المشاركة 60.5%، وبلغ عدد الناخبين أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 3870 مكتبا بين المحافظات الموريتانية الـ15 وفى الخارج.