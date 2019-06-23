قطع المياه عن شركة السكة ومنطقة السوق لإصلاح خط 12 بوصة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم قطع المياه بشكل جزئى بمنطقة السوق، وذلك لإجراء إصلاح بخط مياة 12 بوصة والذي أسفر عن قطع المياه فى شارع الصياغ ومنطقة السوق وشرق السكة، وجارى إنهاء العمل وعودة الضخ لخدمة المواطنين.

وأضافت شركة مياة الشرب بالأقصر - في بيان صحفي – أنه فور ورود إخطار من الأهالي يفيد بكسر في خط مياة 12 بوصة بمنطقة السوق تم قطع المياة لحماية المحلات ومنازل الأهالي، وانتقل علي الفور فريق العمال ومهندسي الشركة لإصلاح الكسر وإعادة المياة والحياة لطبيعتها بالمدينة.