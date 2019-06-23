قطع الكهرباء عن شبين القناطر بالكامل مدة 3 ساعات الثلاثاء المقبل

أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مركز ومدينة شبين القناطر، الثلاثاء المقبل 25 يونيو الجاري، وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، لمدة 3 ساعات من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثامنة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هي مدينة شبين القناطر وجميع القري التابعة للمركز، وذلك لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء وخطوط التغذية.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتى تصل 3 ساعات وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.