قتلى وجرحى من مليشيا الحوثية إثر مواجهات مع الجيش اليمني بتعز

أ ش أ

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثى بينهم قيادى مصرعهم، اليوم الأحد، بنيران قوات الجيش اليمنى، فى مدينة تعز جنوب غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن قوات الجيش هاجمت مواقع مليشيا الحوثى فى الجبهات الشرقية والشمالية لمدينة تعز، وشاركت مدفعية الجيش فى الهجوم، وقصفت مواقع وتعزيزات لها، ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا من المليشيا، بينهم القيادى الميدانى المدعو أبو قصى، وجرح عشرات آخرين.

كما تمكنت الفرق الهندسية للجيش من تفكيك شبكات ألغام أرضية زرعتها المليشيا الحوثية، في "جولة قصر" شرقى المدينة.