قبل استضافة مصر اجتماعا عربيا لتطويرها.. 8 معلومات عن "السياحة الميسرة"

كتبت آمال رسلان

تستضيف مصر منتدى السياحة الميسرة فى المنطقة العربية، الاثنين المقبل، والذى يقام تحت رعاية وزارة السياحة، وجامعة الدول العربية بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ومنظمة العمل الدولية وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وتتيح أجندة موضوعات المنتدى الفرصة للمشارك لمناقشة الرؤية الاكاديمية والمهنية بقطاع السياحة، واستعراض التجارب الفعلية الرائدة فى تطبيق مفهوم السياحة الميسرة فى عدد من الدول العربية والأوروبية، رغبة فى التوسع فى تطبيق هذا المفهوم بدول المنطقة العربية، علاوة على إلقاء الضوء حول أهمية تعزيز التعاون الاوروبى العربى فى هذا المجال.

ولكن ماذا تعنى السياحة الميسرة التى تسعى الدول العربية إلى التوسع فيها؟