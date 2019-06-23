"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

كتب – أحمد يعقوب

كشفت شركة Visa العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة فى بورصة نيويورك، النقاب عن نتائج تحليلات تُظهر بأن تقنية Visa للمصادقة المتقدمة التى تسخّر إمكانات الذكاء الاصطناعى ساعدت المؤسسات المالية فى تجنب عمليات احتيال تقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً، الأمر الذى ساهم بتوفير نظام مدفوعات عالمى أكثر أماناً لتجار التجزئة والمستهلكين على حد السواء.

وتعتبر تقنية Visa للمصادقة المتقدمة بمثابة أداة شاملة لإدارة المخاطر ترصد إجراءات المصادقة التى تخضع لها عمليات الدفع عبر شبكة المدفوعات العالمية Visa Net بشكل لحظى وتعمل على تقييمها لتمكين المؤسسات المالية من التعرّف على مخاطر الاحتيال وتوجهاته أثناء إجراء عملية المدفوعات والاستجابة لها بكفاءة.

وتعاملت Visa العام الماضى مع أكثر من 127 مليار عملية مدفوعات بين التجار والمؤسسات المالية عبر شبكتها العالمية VisaNet، وسخّرت إمكانات الذكاء الاصطناعى لتحليل جميع العمليات بنسبة 100% بسرعة فائقة، إذ لم يتجاوز الوقت الذى استغرقه تحليل كل عملية جزء من الالف من الثانية، الأمر الذى مكّن المؤسسات المالية من الموافقة على المشتريات المشروعة، ورصد عمليات المدفوعات المشبوهة بكفاءة وسرعة وإيقافها.

وقالت ميليسا ماكشيرى، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمى لمنتجات وحلول المخاطر والهوية فى Visa: "تعتبر التفرقة بين المعاملات الصحيحة التى يقوم بها أصحاب الحسابات عن تلك المشبوهة التى يحاول المحتالون القيام بها، ودون أى تعقيدات إضافية، يعد أحد أكثر التحديات إلحاحاً وصعوبة فى قطاع المدفوعات.

لذلك باتت Visa أول شبكة مدفوعات تقوم بتطبيق الذكاء الاصطناعى القائم على شبكة عصبية فى عام 1993 لتحليل المخاطر خلال عمليات المدفوعات بشكل لحظي، الأمر الذى أثّر مباشرة فى القدرة على رصد الاحتيال والتصدى له. ومن خلال نجاحنا بتحقيق التوازن الأمثل بين الخبرة البشرية والابتكار التكنولوجى ، فإننا ماضون قدماً بتطوير إمكاناتنا فى الوقت الذى تُوسّع فيه ابتكارات الذكاء الاصطناعى آفاق مشهد المدفوعات المتنامى".

وبالنسبة للمؤسسات المالية، فإن أى تعقيد او عقبات تطرأ على عملية المدفوعات يمكن أن تقود إلى عزوف المستهلك عن إتمام العملية. وقد كشفت استطلاع "جافلين للاستراتيجية والأبحاث" بأن إلغاء عمليات المدفوعات بشكل خاطئ نظراً للشكوك بوجود مخاطر الاحتيال قاد أكثر من نصف المشاركين فى الاستطلاع (بنسبة 51%) إلى استخدام بطاقة دفع أخرى لاستكمال عملية الشراء لدى ذات التاجر، الأمر الذى قد يشجع المتسوقين على الاعتماد على بطاقات مدفوعات منافسة وان تصبح خيارهم المفضل للدفع، ومع ذلك، لا يمكن للحد من التعقيد او إزالة العقبات أن يأتى على حساب رصد الاحتيال ومنعه.

ووفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الوطنى للبيع بالتجزئة وشركة فورستر للأبحاث يمثل الاحتيال أكبر تحدٍ يواجه تجار التجزئة فى قطاع المدفوعات، حيث أكد ذلك 55% من المشاركين فى الاستطلاع.

وتسهم تقنية Visa للمصادقة المتقدمة فى حماية المؤسسات المالية وتجار التجزئة والمستهلكين من الاحتيال وتساعد فى الحد من إلغاء عمليات المدفوعات التى ينفذها أصحاب الحسابات بشكل خاطئ. ويستخدم هذه التنقية أكثر من 8000 مؤسسة مالية فى 129 دولة.

وابتكرت Visa استخدام الشبكات العصبية التى تحاكى الدماغ البشرى لدعم منصتها القائمة على الذكاء الاصطناعى لرصد مخاطر الاحتيال المحتملة. ويقدّم هذا الابتكار رؤى سريعة وعميقة عبر قراءة صلات سابقة ومجهولة. وتقدّم تقنية Visa للمصادقة المتقدمة لتجار التجزئة والمؤسسات المالية طيفاً من المزايا وتشمل، نماذج تسمح للآلات بالتعلم يتم استخدامها للتدقيق المباشر فى كل عملية مدفوعات لتحديد وجود أى مخاطر احتيال، وتقوم بالبحث فى أية نشاطات أو أنماط احتيال ضمن أكثر من 500 مؤشر للمخاطر، ويجرى كل ذلك خلال جزء من الالف من الثانية تقريباً، وتقييم المخاطر، تشاركه Visa مع المؤسسة المالية لصاحب الحساب، حيث يتم اتخاذ القرار بإيقاف عملية المدفوعات أو المضى بها، أو حتى وضع العملية قيد المتابعة مع حامل الحساب، والقدرة على تحديد المدفوعات ذات المصداقية، حتى إذا كان المتسوق الذى أجراها جديداً أو لا يتسوق بشكل منتظم، بما يحد من احتمال الإلغاء الخاطئ لعمليات المدفوعات، والمصادقة اللحظية باستخدام تحليلات استقرائية شاملة وعالمية لرصد الاحتيال ومنعه.

وحافظت Visa على معدلات عمليات الاحتيال ضمن أدنى حدودها تاريخياً، بنسبة أقل من 0.1%، وذلك بفضل منهجيتها المتكاملة للاستثمار فى الذكاء البشرى وتقنيات على غرار الذكاء الاصطناعي؛ وتمكين المستهلكين والعملاء بأدوات وموارد للسيطرة وإدارة المخاطر؛ وترسيخ عمليات حوكمة لمساعدة الشركات والجهات المنظمة للحفاظ على قدرتها على مواكبة تطور قطاع المدفوعات .

وأضافت ميليسا: "يدرك المستهلكون بأن Visa هى أكثر الشركات موثوقية فى تقديم الخدمات المالية أو خدمات المدفوعات بين جميع شبكات المدفوعات، ونحن على ثقة بأن ذلك يعود إلى حرص الشركة المتواصل على التصدى للاحتيال وحماية منظومة المدفوعات".

وتضع Visa الأمان فى المقام الأول فى جلّ مفاصل عملها يومياً بهدف حماية منظومة المدفوعات وتقديم محفظة من المنتجات والخدمات المخصصة للحد من المخاطر والتى يمكنها مساعدة المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية على التصدى للاحتيال. وتضم هذه المحفظة: منصة Visa لإدارة المخاطر؛ خدمات Visa لمصادقة المستهلكين؛ ومنصة اتخاذ القرار، وغيرها.