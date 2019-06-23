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فيديو وصور.. محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الـ 58 من طلاب كلية الهندسة

الأحد، 23 يونيو 2019 05:08 م
فيديو وصور.. محافظ أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الـ 58 من طلاب كلية الهندسة خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة
أسيوط ـ محمود عجمي

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أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على دور الجامعة الرائد ومشاركتها المتميزة مع المحافظة فى تحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها المدخل الأساسي لأي تنمية حقيقية، ومن هذا المنطلق نوه إلى حرصه الدائم على مشاركة الجامعة في كافة احتفالاتها، والتي تتوج من خلالها خريجين جدد من صفوة الطلاب، الذي تلقوا مرحلة دراستهم العلمية على يد نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة، كما أشار ان هؤلاء الطلاب هم أساس المستقبل ونهضته، وهم العماد الحقيقي لأي تقدم، مرحباً بتعاون المحافظة مع هؤلاء الشباب الخريجين بما يحملونه من أفكار ورؤى جديدة من اجل تعزيز الواقع التنموي للمحافظة ككل .
 
جاء ذلك، خلال مشاركته فى الاحتفال بعيد الخريجين للدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد المطلب محمد على وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس عبد الحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط، إلى جانب نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كافة الأقسام بالكلية ، ولفيف من مديري الإدارات المختلفة بالكلية ومن الغدارة العامة لرعاية الشباب ، وحشد من الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم .
 
وأعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن سعادته بمشاركة الخريجين فى يوم حصادهم وثمرة جهدهم طوال الخمس سنوات السابقة، مؤكداً ان إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لكافة كليات الجامعة، وذلك من خلال تطوير أدائها الأكاديمي والإداري وتحسين جودة المخرجات التعليمية بها، مما يسهم في بناء وتعظيم القدرات المهارية والمعرفية للطلاب، وتأهيلهم على النحو الأمثل، للمساهمة فى إثراء الحركة الصناعية وتقدم الوطن ونهضته، وذلك بفضل جهود أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والذين توجه إليهم الدكتور طارق الجمال بالشكر وبالعرفان على ما يقدموه للطلاب خلال سنوات دراستهم، كما وجه تحيته كذلك إلى أولياء امور الطلاب على ما بذلوه من جهد فى رعاية ودعم أبنائهم .
 
وأكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، ان قطاع شئون التعليم والطلاب يحظى بمشاركة متميزة من طلاب كلية الهندسة فى كافة الأنشطة الطلابية سواء المحلية والدولية، والذين رفعوا اسم الجامعة عاليا فى المصاف الدولية والعالمية، كما نصح الطلاب بان يعملوا بروح الفريق الواحد، مشدداً فى ذلك ان العمل الجماعي من أهم ركائز بناء الدولة.
 
وأعرب الدكتور نوبي محمد حسن ، عميد الكلية، عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة، مؤكدا ان الكلية دأبت كل هام على تخريج صفوة من المهندسين الحاملين لراية الريادة والكفاءة والقادرين على المنافسة بقوة فى سوق العمل، منوها ان الكلية قد شهدت فى الآونة الأخيرة نقلة نوعية وتطور كبير فى خدماتها ورسالتها التعليمية والتي تمثلت فى استحداث بعض الأقسام الجديدة والبرامج المختلفة أهمها برنامج الهندسة الطبية وبرنامج هندسة البترول والطاقة ، وذلك جاء بفضل إدارة الجامعة وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال الداعم لكل ما هو جديد على ارض الجامعة .
 
وخلال الحفل، أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب، عن أسماء الطلاب الأوائل من الفرقة الثالثة لجميع الأقسام والشعب المختلفة بالكلية فى العام الجامعي 2017/2018 ، وقام كلاً من اللواء جمال نور الدين والدكتور طارق الجمال والدكتور شحاتة غريب والدكتور نوبي محمد حسن بتكريمهم، وهم على الترتيب الطلاب أحمد سامي بخيت قسم مدني ، طه عبد النعيم محمد على قسم ميكانيكا قوى ، الحسن محمد عبد الحفيظ قسم ميكانيكا إنتاج ، صامويل سامح حزقيال قسم ميكانيكا ميكاترونيات ، احمد اسأمه احمد قسك كهرباء اتصالات ، عبد الرحمن نشأت عبد اللاه قسم كهرباء حاسبات ، محمد اسأمه محمد قسم كهرباء قوى ، زينب ناجح عبد الكريم قسم تعدين .
 
وفى ختام اعمال الحفل، قام المهندس عبدالحكيم عليان بتلقين الطلاب القسم، إيذانا ببدء مزاولتهم للمهنة، متمنياً لهم دوام الرفعة والتقدم ورفع شأن القطاع الهندسى بالدولة، بما درسوه من علم وتحصيل دراسى على مدار السنوات السابقة .
 
خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة (2)
خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة 

خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة (3)
خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة 

خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة (4)
خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة 

خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة (7)
خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة

خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة (8)
خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة

خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة (15)
خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة

خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة (16)
خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة 

خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة (17)
خلال الاحتفال بتخريج الدفعة الـ58 من طلاب كلية الهندسة
 

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