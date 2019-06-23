سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 10:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

الأحد، 23 يونيو 2019 10:04 ص
فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية محكمة الأسرة
كتبت ــ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك .

ويرصد الـ"اليوم السابع"، أبرز الشروط لتنفيذ حكم الرؤية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

1ـ لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى.

2ـ إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

3ـ للزوج إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية".

4ـ للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية"،

5ـ تتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.

6ـ تكون فى مكان قريب من مسكن الأطفال .

7ـ تتم خلال أيام العطلات الرسمية.

8ـ ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .


حكم رؤية

قانون الأحوال الشخصية

محكمة الأسرة

خلافات زوجية

حكم الرؤية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد إقرار عقوبة التهرب من النفقة.. الزوجات: "الرجالة مبيصرفوش على الأطفال بعد الطلاق".. وقانون الرؤية سهّل خطف الأبناء.. والأزواج: قانون الأسرة ظالم ومطالب الزوجة "مجابة" بقوة القانون حتى لو كانت غير منطقية

السبت، 15 يونيو 2019 04:00 ص

أوجاع الجدات مع «قانون الرؤية»..ودعاوى للمطالبة بتطبيق «قانون الاستضافة»

السبت، 25 مايو 2019 04:59 ص

كيد النسا.. رجال سحقتهم زوجاتهم يلجأون للمحكمة.. مقهورون وقعوا فريسة لامرأة تستغل القوانين.. أحدهم: "قانون الرؤية كسرنى وخايف أنسى شكل أولادى".. و "آخر" حكم عليه بالحبس فى تبديد قائمة منقولات لا يعلم عنها شيئا

السبت، 19 يناير 2019 10:00 م

النائبة آمال رزق الله تطالب بإعادة النظر فى قانون الرؤية لتحقيق مصلحة الطفل

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:03 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

لو بتحب تربية الكلاب.. اعرف أغلى وأقدم أنواعها حول العالم

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

كنترولات الثانوية تتسلم نماذج إجابة الفيزياء والتاريخ لتقدير العينة العشوائية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. شروط تنفيذ حكم رؤية الصغار وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

لو بتعانى من الضغط المنخفض.. اعرف الحل

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

رويترز: مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية.. وجنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أجيرى يُهدد المقصرين في المنتخب بعد الفوز الصعب على زيمبابوي

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى غياب ساديو ماني

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

كل ما تريد معرفته عن طريقة استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت

شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

شركات السياحة تبدأ إجراءات البصمة الحيوية لحجاج القطاع السياحى

مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

مصدر بالكهرباء: ارتفاع قيمة الفواتير فى يونيو ليس له علاقة بالأسعار الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة