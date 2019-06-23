فرع ثقافة أسوان ينظم عدد من الأنشطة والفاعليات بمدن ومراكز المحافظة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث نفذ بقصر ثقافة أسوان ورشة فنية "إعادة تدوير استخدام برطمانات الزجاج" أدارتها فاطمة علوانى، باستخدام ورق الفوم جليتر الملون والبرطمانات الزجاج الفارغة، وذلك ضمن نشاط قسم الفنون التشكيلية بالقصر.

ونظم قصر ثقافة الرديسية ورشة حكى بعنوان "رحلات ابن بطوطة" أدارها حسن قناوى، والذى أشار إلى أن ابن بطوطة هو أبو عبد الله محمد ابن بطوطة، والذي عرف أكثر باسم ابن بطوطة فقيها ورحالة مسلما من البربر ولد فى طنجة بالمغرب، ويعد من أعظم الرحالين فى جميع العصور، وهو معروف بقصص رحلاته واستكشافاته، ويعرف رحلة ابن بطوطة أنه انطلق فى رحلته ، بدافع السعى نحو المغامرة والمعرفة.

وعقد قصر ثقافة الطفل والشباب بخور عواضة محاضرة بعنوان "قراءات أدبية فى إبداعات طه حسين" ألقاها الشاعر والكاتب حسنى الإتلاتى، أشار إلى أن طه حسين هو عميد الأدب العربى الحديث والكاتب المصرى الذى يعد تأثيره الأعظم بين الأدباء على كتاب مصر ومثقفيها.

وأضاف رشح طه حسين لجائزة نوبل للأدب أربعة عشر مرة، وقد بدأ حياته التعليمية من الكتاب، ثم التحق بجامعة الأزهر، حيث درس الفقه والأدب العربى، ورفض الحصول على تعليمٍ تقليدى، إن الجزء الأكبر من شريعة طه حسين الشخصية متأثرة فى الأساس بالثقافة اليونانية، أثرت الكتب التى أصدرها بعد عودته من باريس بشكل كبير على الأدب الكلاسيكى العربى الحديث، وأهم أعماله: "الأيام" و"دعاء الكروان" و"المعذبون فى الأرض" و"فى الشعر الجاهلى"، وقد شن طه العديد من المعارك فى سبيل التنوير، واحترام العقل والفكر، وتحرير المرأة.

وأقام بيت ثقافة البصيلية مناقشة كتاب "الإنسان والبيئة" تأليف سمير محمود وأدارها عصام عبد الستار، حيث يتناول الكتاب مفهومين هما "الإنسان والبيئة"، فالإنسان هو الكائن البشرى بأعراقه وأصوله وألوانه المختلفة المتنوعة، والمعاصر الحى الذى يعيش فوق تراب الكرة الأرضية والذى يعيش واقع العلاقة بين الإنسان وبيئته بسلبياتها وإيجابياتها، نتيجة لأنشطة البشر وآثارها فى البيئة والإنسان.

وأضاف اختلاف البيئات وتنوعها يؤكد أثر هذه البيئات فى تشكيل ونسج طبيعة العلاقة بين الإنسان وبيئته، وأثرّت في تحديد مفهوم البيئة، ومكونات البيئة وهو ما يعد ضروريا لاستمرار الحياة من الناحية النفسية والجسدية والاجتماعية والحسية و الثقافية، فأشعة الشمس والأرض والمياه والهواء والثروات المعدنية والنباتات والحيوانات والإنسان تجمع بين هذه المصطلحات هى أنها تعالج طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيئة.

وعقدت مكتبة درة النيل محاضرة "كيفية استغلال أوقات الفراغ" ألقاها أشرف صالح، حيث أشار إلى أن البعض يشكو من وجود وقت فراغ كبير لا يتم استغلاله بشكل جيد، وهناك حاجة إلى ضرورة تنظيم الأمور الشخصية لاستغلال وقت الفراغ على أكمل وجه.

وأضاف أنه يمكن استغلال وقت الفراغ عن طريق القيام بالنشاطات والأعمال والهوايات المختلفة مثل "القراءة والخروج مع الأصدقاء والقيام برحلات ترفيهية وزيارة الأقارب وممارسة الرياضة والهوايات والمهارات المختلفة مثل الرسم والموسيقى.