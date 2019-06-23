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غرق طالبين أثناء الاستحمام بالترع بمركزى المراغة والمنشاة فى سوهاج

الأحد، 23 يونيو 2019 04:42 م
غرق طالبين أثناء الاستحمام بالترع بمركزى المراغة والمنشاة فى سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بمحافظه سوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من انتشال جثتى طالبين لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بالترع.

 

وكان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من مركز شرطة المنشاة يفيد بتقدم "عنتر م ق" 53 سنة، سائق ويقيم دائرة المركز، ببلاغ أفاد فيه بأنه أثناء قيام ابنه "أحمد ع م" 13 سنة، طالب بالاستحمام بالترعة بذات الناحية، ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية.

 

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

 

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة المراغة شمال سوهاج، بغرق شخص بالترعة الرئيسية بناحية الجزازرة دائرة المركز، أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين غرق "أحمد ا م ع" 17 سنة، طالب ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة.

 

وبسؤال شقيقه، "طه ا م ع"، حاصل على دبلوم صناعة، قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بالاستحمام بالترعة، ولعدم إجادته السباحة، غرق بها ونفى الشبهة الجنائية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

 

ورد تقرير مفتش الصحة، يتضمن بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

 


محافظه سوهاج

امن سوهاج

الانقاذ النهرى

الحمايه المدنيه

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