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غدا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات

الأحد، 23 يونيو 2019 01:00 ص
غدا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات قطع المياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، غدا الإثنين، الموافق 24 يونيو الجاري، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء غدًا الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر بعد غدا الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


اخبار القليوبية

مياه القليوبية

قطع مياه الشرب

مدينة القناطر الخيرية

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