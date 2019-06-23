غدا.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، غدا الإثنين، الموافق 24 يونيو الجاري، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء غدًا الإثنين، وحتى الساعة الرابعة فجر بعد غدا الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.