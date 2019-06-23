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عصابة تعتدى على عائلة بريطانية أثناء احتفالهم بزفاف ابنهم فى مانشستر

الأحد، 23 يونيو 2019 01:21 م
عصابة تعتدى على عائلة بريطانية أثناء احتفالهم بزفاف ابنهم فى مانشستر جانب من الاعتداء
وكالات الأنباء

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تعرض أفراد عائلة بريطانية لاعتداء أثناء احتفالهم فى أحد شوارع مدينة مانشستر باقتراب حفل زفاف أحد أبنائها. التى لم يكشف عنها، تحولت إلى "ذكريات فظيعة" بسبب الاعتداء غير المبرر.


وحسب موقع الإمارات اليوم، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب يعتدون بشكل غير مبرر حيث يقومون بضرب وركل 5 نساء ورجال من أفراد عائلة واحدة، كانوا يرددون الأغانى احتفالا بزفاف أحدهم المرتقب.

 

من جانبها أوضحت الشرطة البريطانية أنها نشرت مقطع الفيديو أخيراً للواقعة التي حدثت في شهر أبريل الماضي في محاولة للتعرف على المعتدين الذين انهالوا بالضرب والركل والصفع على أفراد العائلة، حيث لم يكفوا عن ضرب اثنين منهم فقدا الوعي، فيما كان يحاول البقية الدفاع عنهما دون جدوى، حيث أصيب واحدا منهما بنزيف في الدماغ، فيما عانى آخرون من ارتجاج في المخ وكسور في العظام، علاوة على جروح وكدمات.


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زفاف

عصابة

مدينة مانشستر

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