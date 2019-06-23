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عرض فتاة اتهمت عاطل باختطافها والاعتداء عليها جنسياً بالطالبية على الطب الشرعى

الأحد، 23 يونيو 2019 08:00 ص
عرض فتاة اتهمت عاطل باختطافها والاعتداء عليها جنسياً بالطالبية على الطب الشرعى خطف فتاة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض فتاة اتهمت عاطلا باحتجازها، والاعتداء عليها جنسيا بالطالبية، على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها.
 

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من فتاة، اتهمت فيه أحد الأشخاص باحتجازها، والاعتداء عليها جنسيا.
 

وذكرت الفتاة، أنها كانت تبحث عن عمل، وتقابلت مع المتهم بالقرب من ميدان الجيزة، فعرض عليها توفير فرصة عمل لها، واستدرجها لمنزله فى الطالبية، واعتدى عليها جنسيا، بعد احتجازها عدة أيام.
 

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اعتداء جنسي

اغتصاب

خطف

هتك عرض

اخبار الحوادث

حوادث

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