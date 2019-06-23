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عربة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بالزقازيق

الأحد، 23 يونيو 2019 01:37 م
عربة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بالزقازيق مزلقان سكة حديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد، صباح اليوم الأحد، اقتحام عربة ربع نقل رقم 6824 ط.ص.ج شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بالكيلو 20/500 بين الصالحية وأكياد على خط الزقازيق الصالحية مما تسبب فى اصطدام قطار الركاب رقم 177 بها .

وأوضحت الهيئة، فى بيانها أنه نتيجة عدم التزام سائق العربة بالتعليمات أثناء عبور السكة الحديد والعبور من الأماكن المخصصة للعبور مما تسبب فى إصابة سائق العربة وعلى الفور تم رفع العربة والاستعداد بالقطار بدون تأخيرات.

وتناشد الهيئة قائدى المركبات الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور السكك الحديدية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.


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تعطل قطار

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