ضبط 74 قطعة سلاح وتنفيذ 12 ألف حكم فى حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم خلال 48 ساعة في ضبط" 74 قطعة سلاح نارى، 185 قضية مخدرات،377 دراجة نارية مخالفة، 45883 مخالفة مرورية، 2275 مخالفة مرافق ، 46 قضية مصنفات وتنفيذ 125510حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.