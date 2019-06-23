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ضبط 4065 هاربا من أحكام وتحصيل 127529 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 23 يونيو 2019 11:25 م
ضبط 4065 هاربا من أحكام وتحصيل 127529 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حمله امنيه - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4065 متهما، منهم 9 متهمين هاربين من جنايات، و 1124 حكما جزئيا، و142 حكم مستأنف، 2752 حكم غرامات، 38 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 127 ألفا 529 جنيهات غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة أمنية مكبرة

تنفيذ الأحكام

حملة أمنية

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