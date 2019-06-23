سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 04:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 380 قطعة سلاح خلال 10 أيام للحملات الأمنية بأسيوط

الأحد، 23 يونيو 2019 04:05 م
ضبط 380 قطعة سلاح خلال 10 أيام للحملات الأمنية بأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مديرية أمن أسيوط، خلال الحملات الأمنية المستمرة على مراكز المحافظة، بالتنسيق بين ضباط البحث الجنائى، والأمن العام، والأمن المركزى، من ضبط 380 قطعة سلاح وذخيرة متنوعة خلال 10 أيام.

 

وكانت الحملات الأمنية، قد استهدفت أطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة، وبعض البؤر الاجرامية والمتاجرين فى الأسلحة، وورش تصنيعها وإصلاحها، وتمكنت خلال 10 أيام، من ضبط 380 قطعة سلاح متنوعة، من بينها 70 بندقية آلية، وباقى المضبوطات تنوعت ما بين بنادق خرطوش، ورشاش، وفرد خرطوش، ومسدس 9 مل، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية، وتحررت المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

 


محافظه اسيوط

امن اسيوط

اسلحه ناريه

مديريه امن اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

فيديو.. أردوغان يغازل المثليين الجنسيين للفوز بأصواتهم فى انتخابات اسطنبول

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. مى عبدالحميد: سوهاج الجديدة تحتل المرتبة الأولى فى نسبة الإقبال.. والانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الثامن نهاية العام الجارى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

على طريقة "ناجى عطا الله".. سرقة 100 مليون دولار من بنك إسرائيلى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

"فيزا" تتصدى لعمليات احتيال بنحو 25 مليار دولار عبر إمكانات الذكاء الاصطناعى

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

شاهد فى دقيقة.. كان 2019.. أبرز 7 معلومات عن منتخب تنزانيا "ملوك الطوائف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة