ضبط 380 قطعة سلاح خلال 10 أيام للحملات الأمنية بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط، خلال الحملات الأمنية المستمرة على مراكز المحافظة، بالتنسيق بين ضباط البحث الجنائى، والأمن العام، والأمن المركزى، من ضبط 380 قطعة سلاح وذخيرة متنوعة خلال 10 أيام.

وكانت الحملات الأمنية، قد استهدفت أطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة، وبعض البؤر الاجرامية والمتاجرين فى الأسلحة، وورش تصنيعها وإصلاحها، وتمكنت خلال 10 أيام، من ضبط 380 قطعة سلاح متنوعة، من بينها 70 بندقية آلية، وباقى المضبوطات تنوعت ما بين بنادق خرطوش، ورشاش، وفرد خرطوش، ومسدس 9 مل، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الذخيرة الحية، وتحررت المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.