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ضبط 24 قضية تموينية و121 حالة إشغال بأسواق أسوان

الأحد، 23 يونيو 2019 10:27 م
ضبط 24 قضية تموينية و121 حالة إشغال بأسواق أسوان حملة تموينية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، برئاسة المقدم إسلام ياسين، اليوم، الأحد، من ضبط 24 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان.

وأسفرت نتائج الحملة التموينية عن ضبط 24 قضية تموينية، شملت 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضية سلع منتهية الصلاحية، و4 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر وكروت شحن"، و2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى سياق آخر، تمكنت شرطة المرافق بأسوان، من ضبط 121 مخالفة متنوعة، ما بين حالات رفع إشغالات بالطريق العام، وغلق وتشميع محلات، ومضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

 


مديرية امن اسوان

حملات تموينية

الاسواق

حملة تموينية

السلع

الاسعار

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