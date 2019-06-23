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ضبط 2200 كيلو مخللات غير صالحة للاستخدام بمصنع غير مرخص بالقناطر الخيرية

الأحد، 23 يونيو 2019 10:18 ص
ضبط 2200 كيلو مخللات غير صالحة للاستخدام بمصنع غير مرخص بالقناطر الخيرية جانب من المخلالات المضبوطة بالمصنع
القليوبية - إبراهيم سالم

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالقليوبية، بناء على تعليمات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة تم خلالها ضبط مصنع بير سلم لإنتاج المخللات، وتم ضبط 22 برميل من البصل المخلل والطرشى المشكل غير المحتفظ بخواصه الطبيعية وظهور علامات تلف عليه بإجمالى وزن 2200 كيلو جرام.

ومن ناحيته، أكد سامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، أنه وردت معلومات بوجود منشأة غير مرخصة وغير مستوفاة لاشتراطات النظافة الصحية، تقوم بإنتاج الطرشى والمخللات، وعلى الفور تم تنظيم حملة تم خلالها ضبط 22 برميل من البصل المخلل والطرشى المشكل غير المحتفظ بخواصه الطبيعية وظهور علامات تلف عليه بإجمالى وزن 2200 كيلو جرام.

وأوضح، أنه تم تحرير محاضر ضد المخالفات الموجودة المنشأة، وتم سحب عينات وإرسالها إلى المعامل المركزية، تم مخاطبة الجهات المعنية لاستصدار قرار الغلق، وتم تحرير محاضر الضبط وعرضها على النيابة العامة للنظر والتصرف.

وضم فريق العمل سامى رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، محمد عبدالمعطى صحة القليوبية، محمد صبحى صحة القليوبية، عادل بيومى صحة القليوبية، ومكتب أغذية القناطر، أسامة حمدى رئيس مكتب الأغذية، وإبراهيم فكرى، وإبراهيم الجمل، وبيشوى نسيم، ورضا عبدالمنعم، ومحمد سعيد، وعلاء عمار

المخلالات المضبوطة (1)
 
المخلالات المضبوطة (2)
 
المخلالات المضبوطة (4)
 
 
المخلالات المضبوطة (5)
 
المخلالات المضبوطة (6)
 

 

 


ضبط مصنع بير سلم

مخلل غير صالح

وكيل صحة القليوبية

مخلل مشكل غير صالح

القليوبية

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