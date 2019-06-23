ضبط 1461 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت الحملة المرورية بكفرالشيخ بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، بإشراف فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 1461 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز كفرالشيخ، وسيدى سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، كما تمكنت من ضبط 29 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 108مخالفات دراجة نارية، و40 انتظار خاطئ، و76 مخالفة سير بدون تراخيص 47 بدون رخص قيادة و29 بدون رخص تسيير، و1170مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.