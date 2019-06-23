ضبط 1352 مخالفة مرورية وتنفيذ 3500 حكم قضائى بأسوان والغربية خلال 24 ساعة

كتب محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وحيث واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط قطعة سلاح نارى، 5 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 3 قطع سلاح أبيض، 67 قضية تموينية، 534 مخالفة مرافق، 703 مخالفة مرورية، تنفيذ 3011 حكم قضائى متنوع بمديرية أمن الغربية.

وتم ضبط 14 قضية تموينية متنوعة، 110 مخالفات مرافق، 649 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 416 حكما قضائيا متنوعا بمديرية أمن أسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.