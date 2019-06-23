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ضبط صاحب محل مأكولات متهم بالاعتداء على عاملين بكافتيريا

الأحد، 23 يونيو 2019 06:56 م
ضبط صاحب محل مأكولات متهم بالاعتداء على عاملين بكافتيريا مشاجرة - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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تمكنت مباحث قسم أول دمياط من القبض على المتهم صاحب محل مأكولات متهم بالاعتداء على كافتيريا، وإصابة عدد من العاملين بها.

تلقى قسم شرطة أول دمياط بلاغا من صاحب كافتيريا بشارع عبد العظيم وزير، يفيد قيام 4 أشخاص بالاعتداء عليه وتحطيم محتويات الكافتيريا والاعتداء على العاملين به، وذلك فجر اليوم الأحد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4900 جنح أول دمياط لسنة 2019

على الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد معوض رئيس مباحث قسم أول دمياط وتمكنت من القبض على صاحب محل المأكولات، وتم حبسه على ذمة التحريات.

وبالعرض على النيابة العامة والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة إرفاق التقارير الطبية المجنى عليهم.

 


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