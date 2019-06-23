ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الدراجات النارية والتوك توك

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من ضبط وإحضار تشكيل عصابى تخصص فى سرقات الدراجات النارية والتوك توك ، داخل وخارج المحافظة، بناء على معلومات وتحريات مركز أجا.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش ، مدير البحث الجنائي بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيام مسجل شقى خطر وعاطلين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك"، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 12 حادث بدوائر مراكز شرطة أجا ، والسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وبركة السبع ، وقويسنا بمحافظة المنوفية، وزفتى بمحافظة الغربية، وأرشدوا عن المسروقات، وتم تحرير المحضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.