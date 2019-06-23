صور.. نائب محافظ القاهرة يتفقد "عين الصيرة" تمهيداً لإخلائها

تفقد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، منطقة عين الصيرة ومحور عين الحياة الذى يتم تنفيذه بمحيط المنطقة فى إطار خطة تطوير المنطقة.

والتقى نائب محافظ القاهرة، قاطنى المنطقة المحيطة بعين الصيرة لوضع الية لاخلاء المنطقة، حيث سيتم نقل السكان لتطوير محيط متحف الحضارة وتحويل المنطقة لمزار سياحى.

وأضاف اللواء أحمد فؤاد، أن مخطط تطوير المنطقة يعد اضافة لمجهودات المحافظة للقضاء على العشوائيات وخلق مجتمع متميز بالمستوى الجمالى، وكذلك توفير مساكن امنة وملائمة لسكان المناطق العشوائية.