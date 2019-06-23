صور.. نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفى الجامعى بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

أجرى الدكتور أسامة عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، اليوم الأحد، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعى بفرع أسيوط، للاطمئنان على سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين؛ رافقه خلال الزيارة الدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب بأسيوط.

وتفقد نائب رئيس جامعة الأزهر، أقسام العناية المركزة ووحدة رعاية القلب بالمستشفى الجامعى بأسيوط، واستمع إلى آراء عدد من المرضى وتقييمهم للخدمات التى يقدمها المستشفى.

وشدد الدكتور أسامة عبدالرؤف، على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة العامة وضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض وتقديم الخدمة العلاجية للمترددين؛ مشددا على معاقبة أى مسئول يثبت تقصيره فى الواجب الموكل به.



نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفي الجامعي بأسيوط



نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفي الجامعي بأسيوط



نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفي الجامعي بأسيوط



نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفي الجامعي بأسيوط