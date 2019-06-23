صور.. محافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين بالديوان العام والأحياء لمنظومة التحول الرقمي

بورسعيد - السيد فلاح

إفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدورة التاهيلية لتأهيل العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء، للعمل بمنظومة التحول الرقمي الذي سيتم تطبيقها في بورسعيد قريبًا كأولي محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المشروع يحظي بدعم واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة متواصلة من الحكومة برئاسة الدكتورة مصطفي مدبولي.

وأضاف "الغضبان"، أن أعمال التجهيز والإعداد لبدء المنظومة أوشكت علي الانتهاء، مشيرًا إلى أن الدور الأكبر في نجاح العمل بالنظام الجديد سيكون علي عاتق الموظفين المكلفين بأداء أعمال المنظومة الجديدة وعليهم أن يكونوا في أعلي درجات الكفاءة والتركيز حيث ستكون بورسعيد تحت المتابعة من كافة أجهزة وقيادات الدولة، مؤكدين أن بورسعيد اعتادت أن تقدم دائمًا الصورة الناجحة والايجابية لاي مشروع حضاري أو تنموي يبدأ الانطلاق من أرض بورسعيد ثم يتم تعميمة علي مستوي الجمهورية.

كما أكد المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة وقيادتها مكلفة بتقديم كافة أوجه الدعم للموظفين بمختلف الإدارات والمصالح، ليكونوا علي مستوي المسئولية المنتظرة، وانه علي ثقة في كفاءة ووطنية أبناء بورسعيد، ليكونوا صورة مشرفة في أبراز هذا المشروع الحضاري بأفضل صورة ممكنة.