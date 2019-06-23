سوبر كورة
Ads
الأحد، 23 يونيو 2019 06:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين بالديوان العام والأحياء لمنظومة التحول الرقمي

الأحد، 23 يونيو 2019 05:09 م
صور.. محافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين بالديوان العام والأحياء لمنظومة التحول الرقمي حافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين للتحول الرقمي
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إفتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدورة التاهيلية لتأهيل العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء، للعمل بمنظومة التحول الرقمي الذي سيتم تطبيقها في بورسعيد قريبًا كأولي محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد.
 
وأكد محافظ بورسعيد، أن المشروع يحظي بدعم واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة متواصلة من الحكومة برئاسة الدكتورة مصطفي مدبولي. 
 
وأضاف "الغضبان"، أن أعمال التجهيز والإعداد لبدء المنظومة  أوشكت علي الانتهاء، مشيرًا إلى أن الدور الأكبر في نجاح العمل بالنظام الجديد سيكون علي عاتق الموظفين المكلفين بأداء أعمال المنظومة الجديدة وعليهم أن يكونوا في أعلي درجات الكفاءة والتركيز حيث ستكون بورسعيد تحت المتابعة من كافة أجهزة وقيادات الدولة، مؤكدين أن بورسعيد اعتادت أن تقدم دائمًا الصورة الناجحة والايجابية لاي مشروع حضاري أو تنموي يبدأ الانطلاق من أرض بورسعيد ثم يتم تعميمة علي مستوي الجمهورية.
 
كما أكد المحافظ، أن جميع أجهزة المحافظة وقيادتها مكلفة بتقديم كافة أوجه الدعم للموظفين بمختلف الإدارات والمصالح، ليكونوا علي مستوي المسئولية المنتظرة، وانه علي ثقة في كفاءة ووطنية أبناء بورسعيد، ليكونوا صورة مشرفة في أبراز هذا المشروع الحضاري بأفضل صورة ممكنة.
 
حافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين للتحول الرقمي (1)
حافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين للتحول الرقمي

حافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين للتحول الرقمي (2)
حافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين للتحول الرقمي 

حافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين للتحول الرقمي (3)
حافظ بورسعيد يفتتح دورة تأهيل العاملين للتحول الرقمي

 


محافظه بورسعيد

دوره تاهيليه

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

"صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى وتعبيرى بشكل خارج السياق

ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى وتعبيرى بشكل خارج السياق

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

نامبيا.. أول دولة أفريقية تحكمها سيدة وموطن لأكبر عدد من الفهود وكهف التنين

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

أسود السنغال تسعى لاصطياد ملوك تنزانيا فى بداية رحلة البحث عن المجد فى امم افريقيا 2019.. الإيقاف يحرم الجماهير المصرية من متابعة ساديو مانى بلقاء الافتتاح.. وأمونيكى ينتظر دعم جماهير الزمالك بالدفاع الجوى

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية.. محمود محيى الدين يوصى بضرورة توسع البلدان العربية فى جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل.. ويحذر من انخفاض معدل النمو بسبب الزيادة السكانية

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

سر توقيت الحرب النفسية لقتل معنويات المنتخب.. ولصالح من إثارة البلبلة بين صفوفه؟.. دعاة الشهرة على السوشيال ميديا يحاولون تعكير نجاح أمم أفريقيا وتعطيل مسيرة الفراعنة.. والجهاز الفنى يؤكد ثقته فى اللاعبين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة