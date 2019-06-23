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صور.. محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية ويكلف بحصر آبار الخارجة

الأحد، 23 يونيو 2019 01:58 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية ويكلف بحصر آبار الخارجة محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، دعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة، بخمس صوب زراعية لزراعة وإنتاج الخضروات، وإنشاء منافذ لبيع منتجات هذه الصوب للمواطنين.
 
جاء ذلك، خلال تفقده لمشروع الصوب الزراعية، الذي تم إنشائها بالمدرسة، وعددها 3 صوب لإنتاج الخضروات وتحقيق الإكتفاء الذاتي منها، وتدريب وتأهيل الطلاب على أساليب الزراعة الحديثه.
 
كما وجه الزملوط، بسرعة الإنتهاء من خطة زراعة ملاعب مدارس بالمحافظة بالنجيلة، وذلك لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، وكذلك إستغلال المساحات الغير مستغلة داخل المدارس لزراعتها بالنخيل.

من ناحية أخرى، التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بوفد وزارة الرى والموارد المائية الذى يزور المحافظة لتحديد الإمكانيات المائية بالخزان الجوفى بكل منطقة بالمحافظة وذلك لإمكانية إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة.

واستعرض الزملوط خلال الاجتماع أهم المقومات والإمكانيات التى تمتلكها المحافظة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة فى المجال الزراعى .

ودشن المحافظ يرافقه الوفد بئر 24 الخارجة رى زراعى والذى يعد باكورة الآبار التى تعمل بنظام التحكم من بعد من خلال جهاز مجمع البيانات الذى دعمت به وزارة الرى المحافظة، والذى يعمل على تشغيل وإيقاف البئر وحساب كميه تصرف المياه الخاصة بالطلمبه وتحديد الكميات المطلوبة والغلق الأتوماتيك للتحكم فى التصرف الزائد للمياه.

وكلف الزملوط المسئولين بحصر عدد الآبار بمركز الخارجة لتحديد عدد أجهزة مجمع البيانات المطلوبة وتركيبها على مراحل قبل نهاية يوليو القادم ، وذلك لتعميم الفكرة بباقى الآبار بمراكز المحافظة .

 

 
محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب (1)
محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب

محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب (2)
محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب 

محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب (3)
محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب 
 
محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب (4)
محافظ الوادى الجديد يدعم المدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة بخمس صوب 
 

محافظه الوادى الجديد

المدرسه الزراعيه بالخارجه

محافظ الوادى الجديد

صوب زراعيه

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